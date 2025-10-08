Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 8 октября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Ночью возможны дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 17-28 градусов, в Тель-Авиве – 19-30, в Хайфе – 20-28, в Эйлате – 23-34, в Беэр-Шеве – 17-31, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-30, в Ариэле – 17-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-32, на Голанских высотах – 16-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 20-180 см. Купание вечером может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 15 км/ч).

В четверг температура понизится, переменная облачность. В пятницу-понедельник ожидается постепенное повышение температуры, малооблачно.