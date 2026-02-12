Глава МИД Ирана обвинил Мириам Адельсон и ее газету в Израиле в попытке повлиять на Трампа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил издательницу газеты "Исраэль а-Йом" в распространении ложной информации с целью повлиять на президента США Дональда Трампа.

Аракчи опубликовал в соцсети Х скриншот заголовка одной из статей, опубликованной на сайте англоязычной версии газеты примерно за час до встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом: "Эксклюзив. Иран тайно казнил тысячи человек, несмотря на обещание, данное США".

В комментарии к снимку Аракчи пишет: "Если рупор Мириам Адельсон выступает с драматичными заявлениями об Иране, то стоит спросить: кому это выгодно? Даже президент США признал, что Израиль для нее важнее Америки".

Аракчи утверждает, что публикация в израильском издании была рассчитана по времени таким образом, чтобы создать впечатление, будто Иран обманул Трампа. "Прежде, чем верить написанному, подумайте, кому это выгодно и кто на самом деле обманывает", – написал иранский министр. По его словам, никаких казней не проводилось, судебные процессы не завершены, а более 2000 заключенных были помилованы.

Мириам Адельсон – израильско-американская бизнес-вумен и владелица газеты "Исраэль а-Йом". 80-летняя миллиардерша, родившаяся в Тель-Авиве, является одним из крупнейших спонсоров Республиканской партии США и лично Дональда Трампа – она пожертвовала более $100 млн на его избирательную кампанию 2024 года. Адельсон сыграла важную роль в освобождении израильских заложников из Газы: семьи похищенных отмечали, что она поддерживала с ними постоянный контакт и использовала свои связи с Трампом, чтобы сделать этот вопрос приоритетным для американской администрации.