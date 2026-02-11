Умер актер Джеймс Ван Дер Бик, прославившийся в сериале "Бухта Доусона"

В США на 49-м году жизни скончался актер Джеймс Ван Дер Бик, наиболее известный как исполнитель главной роли в сериале "Бухта Доусона". В ноябре 2024 года актер сообщил, что у него диагностирован рак третьей степени.

"Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и благородством. Предстоит еще многе рассказать о его желаниях, человеколюбии и священном значении времени. Дни для этого еще придут. Мы просим уважать нашу частную жизнь, когда мы скорбим о любимом муже, отце, сыне, брате и друге", – сообщила жена Ван Дер Бика Кимберли.