11 февраля 2026
Израиль

Попытка "автомобильного теракта" в Хевроне, нет пострадавших

Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 11 февраля 2026 г., 22:26 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 22:26
Попытка "автомобильного теракта" в Хевроне, нет пострадавших
Yonatan Sindel/Flash90

В Хевроне в районе перекрестка Квасим внимание полицейских привлек стоящий на обочине автомобиль. При приближении полицейских водитель тронулся с места.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что водитель проигнорировал требование полицейских остановиться для проверки, а вместо этого ускорил движение в направлении патрульной машины. Почувствовав угрозу, полицейские открыли огонь по автомобилю.

Сообщается, что через несколько метров машина остановилась, а находившиеся в ней люди скрылись.

Силы полиции и ЦАХАЛа разыскивают предполагаемых террористов.

Израиль
