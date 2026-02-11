Попытка "автомобильного теракта" в Хевроне, нет пострадавших

В Хевроне в районе перекрестка Квасим внимание полицейских привлек стоящий на обочине автомобиль. При приближении полицейских водитель тронулся с места.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что водитель проигнорировал требование полицейских остановиться для проверки, а вместо этого ускорил движение в направлении патрульной машины. Почувствовав угрозу, полицейские открыли огонь по автомобилю.

Сообщается, что через несколько метров машина остановилась, а находившиеся в ней люди скрылись.

Силы полиции и ЦАХАЛа разыскивают предполагаемых террористов.