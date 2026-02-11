x
Пресса

WSJ: Пентагон начал подготовку к отправке на Ближний Восток еще одного авианосца

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 11 февраля 2026 г., 23:19 | последнее обновление: 11 февраля 2026 г., 23:27
AP Photo/ Alex Brandon

Пентагон распорядился подготовить вторую авианосную ударную группу к возможной отправке на Ближний Восток в связи с подготовкой к потенциальному удару по Ирану, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех американских чиновников.

Один из источников подтвердил, что "приказ о развертывании может быть отдан в течение нескольких часов", хотя президент Дональд Трамп пока официально не распорядился об отправке. Собеседник издания отметил, что "планы еще могут измениться".

По данным WSJ, "Пентагон готовится отправить авианосную группу через две недели, вероятно, с Восточного побережья".

Один из источников отмечает, что авианосец George HW Bush в настоящее время участвует в учениях у побережья Вирджинии. В случае необходимости эти учения могут быть ускорены.

Во вторник, 10 февраля, накануне встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу, Дональд Трамп в интервью журналисту Бараку Равиду для израильского телеканала "Кешет-12" и издания Axios заявил, что рассматривает возможность отправки второй авианосной ударной группы на Ближний Восток на случай провала переговоров с Ираном. "Либо мы заключим сделку, либо нам придется пойти на очень жесткие меры, как в прошлый раз", – сказал он.

