08 сентября 2025
Израильские ПВО перехватили БПЛА хуситов в районе Эйлата

время публикации: 08 сентября 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 13:11
Израильские ПВО перехватывают БПЛА хуситов в районе Эйлата
Ayal Margolin/Flash90

После полудня 8 сентября израильские ПВО были активизированы в районе Эйлата для перехвата БПЛА, летящего из Йемена.

Тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов в Араве и в долине Тимны в 12:58-13:00.

В 13:03 был дан отбой тревоги.

В 13:07 ЦАХАЛ сообщил, что БПЛА перехвачен.

Полиция сообщает о падении фрагментов (ракеты или БПЛА) в районе Эйлата. Место происшествия оцеплено.

Напомним, что вчера БПЛА хуситов атаковал аэропорт "Рамон" примерно в том же районе.

