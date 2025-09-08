Израильские ПВО перехватили БПЛА хуситов в районе Эйлата

После полудня 8 сентября израильские ПВО были активизированы в районе Эйлата для перехвата БПЛА, летящего из Йемена.

Тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов в Араве и в долине Тимны в 12:58-13:00.

В 13:03 был дан отбой тревоги.

В 13:07 ЦАХАЛ сообщил, что БПЛА перехвачен.

Полиция сообщает о падении фрагментов (ракеты или БПЛА) в районе Эйлата. Место происшествия оцеплено.

Напомним, что вчера БПЛА хуситов атаковал аэропорт "Рамон" примерно в том же районе.