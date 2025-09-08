Число жертв теракта в Иерусалиме возросло до шести

В больнице умер еще один из раненых в результате теракта в Иерусалиме. Число жертв теракта возросло до шести.

Утром 8 сентября двое террористов прибыли на автомобиле на перекресток Рамот в Иерусалиме и открыли огонь из автоматического оружия по автобусу и людям на автобусной остановке. Военнослужащий и гражданский, находившиеся на месте происшествия, открыли огонь по террористам и ликвидировали их. В результате теракта шесть человек убиты, 10 получили ранения. Подробности и хронология

Теракт в Иерусалиме. Фоторепортаж