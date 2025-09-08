x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 15:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 15:56
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В долине Са-Нур задержан подозреваемый в подготовке терактов. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 сентября 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 15:30
В долине Са-Нур задержан подозреваемый в подготовке терактов. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Одновременно с действиями бойцов бригады "Биньямин" в поисках подозреваемых, помогавших совершить теракт на перекрестке Рамот, проводится широкомасштабная бригадная операция ЦАХАЛ по пресечению террора на территории бригады "Менаше".

Подразделения ЦАХАЛа и пограничной полиции МАГАВ в ночь на понедельник начали антитеррористическую операцию в арабских деревнях долины Са-Нур, лагеря аль-Фараа и Кабатии для пресечения и искоренения террора в этом районе.

Репзервисты подразделения "Дувдеван" по наводке ШАБАК, этой ночью задержали террориста, планировавшего совершение терактов.

Были обнаружены и конфискованы десятки тысяч шекелей, предназначенные на финансирование террора, а также оружие и боеприпасы.

Силы безопасности в настоящее время продолжают действовать в этом районе и параллельно действуют в районе Рамаллы, окружая деревни.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

703-й день войны: теракт в Иерусалиме, атаки хуситов, операции в Газе и Ливане, в Иудее и Самарии