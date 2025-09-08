В долине Са-Нур задержан подозреваемый в подготовке терактов. Видео

Одновременно с действиями бойцов бригады "Биньямин" в поисках подозреваемых, помогавших совершить теракт на перекрестке Рамот, проводится широкомасштабная бригадная операция ЦАХАЛ по пресечению террора на территории бригады "Менаше".

Подразделения ЦАХАЛа и пограничной полиции МАГАВ в ночь на понедельник начали антитеррористическую операцию в арабских деревнях долины Са-Нур, лагеря аль-Фараа и Кабатии для пресечения и искоренения террора в этом районе.

Репзервисты подразделения "Дувдеван" по наводке ШАБАК, этой ночью задержали террориста, планировавшего совершение терактов.

Были обнаружены и конфискованы десятки тысяч шекелей, предназначенные на финансирование террора, а также оружие и боеприпасы.

Силы безопасности в настоящее время продолжают действовать в этом районе и параллельно действуют в районе Рамаллы, окружая деревни.