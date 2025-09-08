x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 15:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 15:56
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

60-летняя Сара Мендельсон из Иерусалима погибла в результате теракта в районе Рамот

Иерусалим
Теракт
Погибшие
время публикации: 08 сентября 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 15:09
60-летняя Сара Мендельсон из Иерусалима погибла в результате теракта в районе Рамот
AP Photo/Mahmoud Illean

Разрешено к публикации имя шестой жертвы теракта в иерусалимском районе Рамот. Это 60-летняя Сара Мендельсон, она жила в районе Рамат Шломо в Иерусалиме.

Много лет своей жизни Сара Мендельсон посвятила молодежному движению "Бней Акива", где она возглавляла отдел связей с местными властями.

В результате теракта в Иерусалиме были убиты шесть человек, пятеро мужчин и одна женщина.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

Пятый убитый при теракте: 79-летний раввин Мордехай Штейнцайг
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

Опубликованы имена еще двоих погибших: раввин Йосеф Давид и раввин Исраэль Менцер
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

25-летний репатриант Яаков Пинто – второй убитый террористами в Иерусалиме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

Опубликовано имя погибшего в теракте: Леви Ицхак Фэш из Иерусалима