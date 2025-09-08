60-летняя Сара Мендельсон из Иерусалима погибла в результате теракта в районе Рамот

Разрешено к публикации имя шестой жертвы теракта в иерусалимском районе Рамот. Это 60-летняя Сара Мендельсон, она жила в районе Рамат Шломо в Иерусалиме.

Много лет своей жизни Сара Мендельсон посвятила молодежному движению "Бней Акива", где она возглавляла отдел связей с местными властями.

В результате теракта в Иерусалиме были убиты шесть человек, пятеро мужчин и одна женщина.