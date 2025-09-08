x
08 сентября 2025
Израиль

Теракт в Иерусалиме: не менее четырех убитых

время публикации: 08 сентября 2025 г., 10:52 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 11:01
Теракт в Иерусалиме: не менее четырех убитых
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о не менее четырех убитых в результате теракта на перекрестке Рамот в Иерусалиме, где террористы открыли огонь по 62-му автобусу.

По данным МАДА, убиты четверо мужчин – одному около 50 лет, троим около 30 лет.

Пять тяжелораненых доставлены в больницы "Шаарей Цедек", "Адаса Эйн-Керем" и "Адаса Ар а-Цофим". На месте происшествия оказывают помощь легкораненым.

Хронология

Израиль
