Теракт в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: Associated Press, Flash90, МАДА, полиция Израиля

Двое террористов прибыли на автомобиле на перекресток Рамот в Иерусалиме и открыли огонь из автоматического оружия по автобусу и людям на автобусной остановке. Военнослужащий и гражданский, находившиеся на месте происшествия, открыли огонь по террористам и ликвидировали их. В результате теракта шесть человек убиты, 10 получили ранения.

Подробности и хронология