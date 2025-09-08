x
08 сентября 2025
08 сентября 2025
Фото

Теракт в Иерусалиме. Фоторепортаж

Иерусалим
Теракт
время публикации: 08 сентября 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 13:07

Фото: Associated Press, Flash90, МАДА, полиция Израиля

Двое террористов прибыли на автомобиле на перекресток Рамот в Иерусалиме и открыли огонь из автоматического оружия по автобусу и людям на автобусной остановке. Военнослужащий и гражданский, находившиеся на месте происшествия, открыли огонь по террористам и ликвидировали их. В результате теракта шесть человек убиты, 10 получили ранения.

Подробности и хронология

