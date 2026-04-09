Силы ЦАХАЛа ликвидировали личного секретаря и племянника Наима Касема

В районе Бейрута силы ЦАХАЛа ликвидировали Али Юсефа Харши, личного секретаря и племянника Наима Касема, генерального секретаря террористической организации "Хизбалла".

Харши был приближенным лицом и личным советником Наима Касема, играл важную роль в управлении его канцелярией и обеспечении его безопасности.

В течение ночи ЦАХАЛ также атаковал два основных перехода, которые использовались боевиками "Хизбаллы" для перемещения сил с севера на юг от реки Литани, а также для переброски тысяч единиц оружия, ракет и пусковых установок.

Кроме того, на юге Ливана были нанесены удары по 10 складам оружия, пусковым установкам и штабам, использовавшимся террористической организацией "Хизбалла".