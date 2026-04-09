На 4-м шоссе в ДТП тяжело травмирован мотоциклист

На 4-м шоссе, в районе развязки Месубим, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 28 лет) получил тяжелые травмы головы и конечностей.

Пострадавший доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.