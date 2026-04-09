x
09 апреля 2026
ЦАХАЛ ликвидировал террориста "Исламского джихада", участника резни 7 октября

время публикации: 09 апреля 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 14:16
Avshalom Sassoni/Flash90

ЦАХАЛ и ШАБАК в ходе совместной операции ликвидировали террориста "Исламского джихада" Абд аль-Рахмана Аммара Хасана Худри. Сообщается, что боевик планировал террористические атаки против израильских сил, действующих на севере сектора.

Худри был непосредственным участником нападения на кибуц Нир-Оз во время кровавой резни 7 октября. Его ликвидация была необходима для устранения непосредственной угрозы жизни военнослужащих.

Одновременно с ним были уничтожены еще трое террористов, принадлежащих к ХАМАСу.

