ЦАХАЛ ликвидировал террориста "Исламского джихада", участника резни 7 октября

ЦАХАЛ и ШАБАК в ходе совместной операции ликвидировали террориста "Исламского джихада" Абд аль-Рахмана Аммара Хасана Худри. Сообщается, что боевик планировал террористические атаки против израильских сил, действующих на севере сектора.

Худри был непосредственным участником нападения на кибуц Нир-Оз во время кровавой резни 7 октября. Его ликвидация была необходима для устранения непосредственной угрозы жизни военнослужащих.

Одновременно с ним были уничтожены еще трое террористов, принадлежащих к ХАМАСу.