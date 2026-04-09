Бригада "Цанханим" действует на юге Ливана, уничтожая инфраструктуру "Хизбаллы"

Бойцы бригады "Цанханим", действующие в составе 98-й дивизии, на прошлой неделе увеличили масштаб наземных операций на юге Ливана.

Силы бригады установили оперативный контроль над районом и продолжают наносить удары по террористической инфраструктуре с целью укрепления линии обороны и устранения угрозы для жителей севера Израиля.

Десантники ликвидировали десятки боевиков "Хизбаллы" и обнаружили большое количество оружия, боеприпасов и взрывных устройств, заложенных с целью нанести удар по силам ЦАХАЛа.