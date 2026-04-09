последняя новость: 21:20
Опрос i24: Айзенкот обходит Беннета, Лапид не проходит в Кнессет

время публикации: 09 апреля 2026 г., 21:07 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 21:09
Yonatan Sindel/Flash90

Согласно опросу, проведенному по заказу телеканала i24 в первый день прекращения огня с Ираном, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 32 мандата, а партии правящей коалиции в совокупности – 64 мандата.

Второй партией Кнессета стала бы партия "Яшар" Гади Айзенкота, обходящая партию "Беннет-2026" Нафтали Беннета с 11 мандатами.

"Демократим" Яира Голана, НДИ Авигдора Либермана и ШАС набирают по 10 мандатов.

У "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" – по 9 мандатов, у РААМ – 7 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ – 4 мандата, у "Ционут Датит" – 4 мандата.

Партии "Еш Атид" Яира Лапида, "Кахоль Лаван" Бени Ганца и БАЛАД не проходят электоральный барьер.

