09 декабря 2025
09 декабря 2025
09 декабря 2025
09 декабря 2025
Израиль

Госконтролер обеспокоен уязвимостью выборов-2026 к кибератакам

Кибербезопасность
Госконтролер
время публикации: 09 декабря 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 11:35
Госконтролер обеспокоен уязвимостью выборов-2026 к кибератакам
Tomer Neuberg/Flash90

Государственный контролер Матаниягу Энгельман в ходе своего выступления на конференции по кибербезопасности в Тель-Авивском университете рассказал о серьезных угрозах иностранного вмешательства в избирательную систему и процесс выборов, которые ожидаются в 2026 году.

Энгельман указал, что эта опасность становится все более существенной на фоне усиления киберугроз со стороны Ирана и постоянно раскрываемых случаев иранского шпионажа в Израиле с привлечением гражданских и даже военнослужащих.

В своем выступлении Матаниягу Энгельман призвал признать опасность влияния из-за рубежа на демократический процесс в Израиле: речь идет, в частности, о возможном хаосе в день выборов, подрыве доверия общественности к избирательной системе, враждебном влиянии на избирателей и многом другом.

Израиль
