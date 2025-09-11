x
11 сентября 2025
Израиль

Турецкие хакеры позвонили Исраэлю Кацу и опубликовали запись звонка

Турция
Хакеры
Кибербезопасность
Исраэль Кац
время публикации: 11 сентября 2025 г., 19:44 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 19:51
Турецкие хакеры позвонили Исраэлю Кацу и опубликовали запись звонка
Chaim Goldberg/Flash90

Турецкие хакеры позвонили по видеосвязи министру обороны Израиля Исраэлю Кацу, сделали видеозапись того, как министр ответил на звонок и сразу отключился, и распространили эту запись. Они также опубликовали телефонный номер министра.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, министр обороны пояснил, что ответил на вызов по ошибке и сразу же отключился. После того, как номер телефона Исраэля Каца был опубликован, этот номер также был отключен.

Отметим, что несколько месяцев назад ШАБАК и Управление кибербезопасности сообщили об отражении 85 иранских кибератак, направленных против израильских граждан, в том числе высокопоставленных представителей армии, сил безопасности, политического истеблишмента, ученых и журналистов.

Как сообщает ШАБАК, целью этих атак было получение доступа к электронной почте, компьютерам и телефонам и таким способом получить о них личную информацию. На основе этой информации планировались теракты, осуществлять которые предстояло иранским коллаборантам в Израиле.

Израиль
