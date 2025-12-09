x
09 декабря 2025
Израиль

60 палестинских нелегалов задержаны в "арабских развозках" на 4 шоссе

Полиция
Нелегалы
время публикации: 09 декабря 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 11:20
60 палестинских нелегалов задержаны в "арабских развозках" на 4 шоссе
Пресс-служба полиции Израиля

Точечная операция полиции Рамат-Гана и Бней-Брака при участии волонтеров привела к задержанию 60 палестинских нелегалов, которые находились в трех микроавтобусах, остановленных на шоссе №4. Трое водителей, жители Бней-Брака и Кафр-Касема, были арестованы.

По сообщению полиции, в рамках операции по борьбе с трудоустройством, перевозкой и размещением палестинских нелегалов на были задержаны пассажирские микроавтобусы. Проверка их пассажиров показала, что они не имеют разрешений на въезд в Израиль и на работу в Израиле.

Трое водителей, жители Кафр-Касема в возрасте 67 и 61 года и 44-летний житель Бней-Брака, подозреваются в перевозке палестинских нелегалов, по завершении допроса они были освобождены на ограничительных условиях.

Полиция также установила, что два из трех микроавтобусов имеют серьезные неисправности, связанные с безопасностью, в связи с чем машины сняты с эксплуатации.

Израиль
