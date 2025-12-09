x
09 декабря 2025
|
последняя новость: 17:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2025
|
09 декабря 2025
|
последняя новость: 17:57
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: на юге страны пресечена деятельность контрабандистов оружия и наркотиков

ЦАХАЛ
Контрабанда
время публикации: 09 декабря 2025 г., 17:13 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 17:13
ЦАХАЛ: на юге страны пресечена деятельность контрабандистов оружия и наркотиков
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в понедельник, 8 декабря, в зоне действия бригады "Паран" была пресечена деятельность банды, занимавшейся контрабандой оружия и наркотиков.

В операции против контрабандистов участвовали наземные силы 80-й дивизии, ВВС, ШАБАК, подразделения ЯМАР полиции Южного округа. В сообщении отмечается, что операция была начата после того, как контрабандисты были замечены наблюдательницами ЦАХАЛа.

В ходе операции были задержаны шесть человек вместе с их автомобилями, а также конфискован 21 килограмм наркотиков.

Задержанные переданы полиции Израиля для дальнейшего разбирательства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 декабря 2025

Полиция проводит масштабную операцию, в том числе в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 ноября 2025

На границе с Египтом были перехвачены оружие и наркотики
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2025

Арестованы контрабандисты, доставлявшие оружие и наркотики дронами из Иордании