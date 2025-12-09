ЦАХАЛ: на юге страны пресечена деятельность контрабандистов оружия и наркотиков

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в понедельник, 8 декабря, в зоне действия бригады "Паран" была пресечена деятельность банды, занимавшейся контрабандой оружия и наркотиков.

В операции против контрабандистов участвовали наземные силы 80-й дивизии, ВВС, ШАБАК, подразделения ЯМАР полиции Южного округа. В сообщении отмечается, что операция была начата после того, как контрабандисты были замечены наблюдательницами ЦАХАЛа.

В ходе операции были задержаны шесть человек вместе с их автомобилями, а также конфискован 21 килограмм наркотиков.

Задержанные переданы полиции Израиля для дальнейшего разбирательства.