30 ноября 2025
30 ноября 2025
Израиль

На границе с Египтом были перехвачены оружие и наркотики

Египет
Пресс-служба ЦАХАЛа
Контрабанда
время публикации: 30 ноября 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 08:14
На границе с Египтом были перехвачены оружие и наркотики
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа пресекли очередные попытки контрабанды оружия и наркотиков на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в субботу, 29 ноября, был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить на израильскую территорию две автоматические винтовки.

Кроме того, были перехвачены наркотики и боеприпасы.

Конфискованные беспилотник, оружие и наркотики были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.

Израиль
