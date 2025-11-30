На границе с Египтом были перехвачены оружие и наркотики
время публикации: 30 ноября 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 08:14
Силы ЦАХАЛа пресекли очередные попытки контрабанды оружия и наркотиков на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в субботу, 29 ноября, был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить на израильскую территорию две автоматические винтовки.
Кроме того, были перехвачены наркотики и боеприпасы.
Конфискованные беспилотник, оружие и наркотики были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.