09 декабря 2025
Израиль

Стрельба в Умм эль-Фахме, тяжело ранен мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 09 декабря 2025 г., 19:23 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 19:23
Пресс-служба полиции Израиля

В Умм эль-Фахме неизвестными был ранен местный житель (примерно 30 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что раненый в тяжелом состоянии доставлен в больницу "А-Эмек".

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск подозреваемых, в районе развернуты блокпосты.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.

