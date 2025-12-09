Стрельба в Умм эль-Фахме, тяжело ранен мужчина

В Умм эль-Фахме неизвестными был ранен местный житель (примерно 30 лет). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что раненый в тяжелом состоянии доставлен в больницу "А-Эмек".

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск подозреваемых, в районе развернуты блокпосты.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.