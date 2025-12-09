Защитник "Барселоны" Рональд Араухо прилетел в Израиль, чтобы залечить "душевную травму"

Во вторник, 9 декабря, в аэропорту имени Бен-Гуриона был замечен защитник "Барселоны" Рональд Араухо. По информации 14-го телеканала, футболист, переживающий тяжелый личный кризис, приехал в Израиль на несколько дней.

Сайт 14-го телеканала связывает состояние футболиста с получением "красной карточки" во время матча с "Челси" в рамках Лиги чемпионов. Его удаление с поля, как считают болельщики, привело к поражению команды со счетом 0:3. После этой игры Араухо не тренировался вместе с командой и не выходил на поле. Согласно сообщениям в испанских СМИ, футболист попросил дать ему небольшой "отпуск" для работы с командным психологом.

"Похоже, что защитник "Барселоны" решил, что в этот сложный момент единственным местом, которое может дать ему новые силы, является Израиль", – говорится в публикации.