09 декабря 2025
09 декабря 2025
09 декабря 2025
последняя новость: 19:23
09 декабря 2025
Израиль

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо прилетел в Израиль, чтобы залечить "душевную травму"

Футбол
Испания
Израиль
время публикации: 09 декабря 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 19:12
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо прилетел в Израиль, чтобы залечить "душевную травму"
AP Photo/Aurelien Morissard

Во вторник, 9 декабря, в аэропорту имени Бен-Гуриона был замечен защитник "Барселоны" Рональд Араухо. По информации 14-го телеканала, футболист, переживающий тяжелый личный кризис, приехал в Израиль на несколько дней.

Сайт 14-го телеканала связывает состояние футболиста с получением "красной карточки" во время матча с "Челси" в рамках Лиги чемпионов. Его удаление с поля, как считают болельщики, привело к поражению команды со счетом 0:3. После этой игры Араухо не тренировался вместе с командой и не выходил на поле. Согласно сообщениям в испанских СМИ, футболист попросил дать ему небольшой "отпуск" для работы с командным психологом.

"Похоже, что защитник "Барселоны" решил, что в этот сложный момент единственным местом, которое может дать ему новые силы, является Израиль", – говорится в публикации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
