Насилие в арабском секторе: раненые в Умм-эль-Фахме и Рас-эль-Эйне

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Эшер поступило сообщение о вооруженном нападении на молодых людей в бедуинском поселке Рас-эль-Эйн.

На месте происшествия были обнаружены трое мужчин в возрасте примерно 20 лет в тяжелом состоянии. Оказав пострадавшим неотложную помощь, их эвакуировали в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

В Умм-эль-Фахме был ранен молодой мужчина. В состоянии средней степени тяжести его отвезли в больницу "А-Эмек".

Полиция расследует оба инцидента.