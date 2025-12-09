В квартире в Йокнеам-Илите обнаружены тела мужчины и женщины
время публикации: 09 декабря 2025 г., 09:07 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 09:14
Мужчина в возрасте 39 лет и женщина в возрасте 69 лет обнаружены в квартире в Йокнеам-Илите без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики МАДА были вынуждены констатировать смерть обоих.
Полиция оцепила место происшествия, вызваны криминалисты для проведения предварительной экспертизы и установления причины смерти.
Предварительная версия: убийство с последующим самоубийством.
Информация уточняется.