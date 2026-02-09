Похищена песня, которую должен исполнять Ноам Бетан на "Евровидении". Участие Израиля под угрозой

Общественная телерадиокорпорация "Кан" направила предупреждения ряду средств массовой информации с призывом воздержаться от публикации песни, с которой Ноам Бетан должен выступать на "Евровидении". Поводом стало обращение неизвестного человека к редакциям СМИ с предложением приобрести копию записи за десятки тысяч шекелей.

Песня, написанная Надавом Ахарони, Цлилем Клипи и Юваль Рафаэль для выступления Ноама Бетана на "Евровидении", похищена. Композиция еще не получила официального подтверждения от Европейского вещательного союза, а обнародовать корпорация "Кан" ее должна была 5 марта. Преждевременное появление песни в медиа может привести к дисквалификации Израиля на конкурсе.

Композиция была выбрана на прошлой неделе профессиональной комиссией. Из примерно 200 песен, представленных израильскими авторами, победила совместная работа Надава Ахарони, Цалиля Клипи и Юваль Рафаэль, которая представляла Израиль на предыдущем "Евровидении" и заняла второе место. Песня будет исполнена на иврите, французском и английском языках. На этот раз, в отличие от предыдущих двух лет, Израиль будет представлять не баллада, а более энергичная композиция.

В официальном письме корпорация "Кан" подчеркнула, что исключительное право первой публикации выбранной песни принадлежит именно ей, а любое несанкционированное распространение записи будет расценено как грубое нарушение прав. Также отмечается, что подобные действия могут нанести значительный ущерб не только корпорации, но и исполнителю, авторам песни и израильскому участию в конкурсе в целом.

В корпорации заявили о готовности прибегнуть к юридическим мерам в случае нарушения запрета на публикацию.