ЦАХАЛ подтвердил захват в Ливане одного из лидеров террористов "Аль-Джамаа аль-Исламия"

ЦАХАЛ подтвердил, что в ходе ночной операции в районе горы Дов на юге Ливана силами 210-й дивизии был арестован один из лидеров террористической организации "Аль-Джамаа аль-Исламия".

Захваченный террорист доставлен на территорию Израиля. В здании, где он был арестован, было обнаружено оружие.

Ранее ливанские СМИ сообщали, что в ночь на 9 февраля израильский спецназ проник в район Аркуб, к югу от деревни Аль-Хабария на юге Ливана (примерно в 4 км от израильской границы) и похитил одного из лидеров террористической организации "Аль-Джамаа аль-Исламия", известного как Атуи Атуи.

Суннитская группировка "Аль-Джамаа аль-Исламия" (Исламская группа) связана с террористической организацией ХАМАС в Ливане. По сути она является ливанским филиалом "Братьев мусульман".

В апреле 2025 года в результате удара БПЛА ЦАХАЛа в Ливане был уничтожен шейх Хусейн Атуи – лидер военного крыла ‎"Аль-Джамаа Аль-Исламия". По всей видимости, Атуи Атуи является родственником (возможно, сыном) ликвидированного лидера.

После начала войны 7 октября 2023 года боевики группировки "Аль-Фаджр", военное крыло "Аль-Джамаа Аль-Исламия", неоднократно обстреливали израильскую территорию. До того они вели боевые действия против Израиля в ходе Второй Ливанской войны летом 2006 года.