13-й канал ИТВ предпочел Патрика Драи хайтекистам

Руководство 13-го канала ИТВ, столкнувшегося с финансовыми трудностями, сообщило о вхождении миллиардера Патрика Драи в качестве инвестора компании.

Драи, являющийся владельцем контрольных пакетов акций компании многоканального кабельного телевидения HOT и канала i24 NEWS, приобретет 14,99% акций компании у действующего контролирующего акционера Лена Блаватника, который заинтересован в выходе из этой инвестиции.

Из-за перекрестного владения в медиа-структурах Драи, организация журналистов выступает против сделки, выражает протест и утверждает, что сделка противоречит закону.

Следует отметить, что на покупку контрольного пакета акций канала претендовала также группа израильских хайтек-предпринимателей во главе с основателем компании Wiz Асафом Рапапортом.