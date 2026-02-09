x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 07:58
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

13-й канал ИТВ предпочел Патрика Драи хайтекистам

СМИ
время публикации: 09 февраля 2026 г., 07:53 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 07:53
13-й канал предпочел Патрика Драи хайтекистам
Yonatan Sindel/Flash90

Руководство 13-го канала ИТВ, столкнувшегося с финансовыми трудностями, сообщило о вхождении миллиардера Патрика Драи в качестве инвестора компании.

Драи, являющийся владельцем контрольных пакетов акций компании многоканального кабельного телевидения HOT и канала i24 NEWS, приобретет 14,99% акций компании у действующего контролирующего акционера Лена Блаватника, который заинтересован в выходе из этой инвестиции.

Из-за перекрестного владения в медиа-структурах Драи, организация журналистов выступает против сделки, выражает протест и утверждает, что сделка противоречит закону.

Следует отметить, что на покупку контрольного пакета акций канала претендовала также группа израильских хайтек-предпринимателей во главе с основателем компании Wiz Асафом Рапапортом.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 января 2026

"Глобс": основатель Wix присоединится к инициативе основателям Wiz по покупке 13-го канала ИТВ
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 января 2026

"Калькалист": группа хайтекистов во главе с Раппопортом ведет переговоры о покупке 13-го канала