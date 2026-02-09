Срочный визит Нетаниягу в США на фоне переговоров по Ирану. Комментарий Давида Шарпа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетает в США на две недели раньше намеченного срока. Военный обозреватель Давид Шарп связывает это с критическим этапом переговоров между Вашингтоном и Тегераном – и с попыткой Иерусалима повлиять на параметры возможной сделки.

По словам Шарпа, ключевые требования к Ирану остаются прежними: полное прекращение обогащения урана и передача запасов третьей стороне, жесткие ограничения по баллистическим ракетам (в идеале – до 300 км) и прекращение поддержки террористических организаций. Он подчеркивает: без механизма контроля (включая неожиданные инспекции МАГАТЭ) любые обещания Ирана ничего не стоят.

Главная тревога Израиля – что договор "только по ядерной теме" принесет Ирану снятие санкций и поток денег, который усилит ВПК, ракетную программу и прокси-силы. Шарп объясняет, почему нынешнее положение, при ослабленном Иране, может быть выгоднее "плохой сделки", и к чему, по его оценке, может привести провал переговоров.

Смотрите видео полностью – детали и логика сценариев.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".