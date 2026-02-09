Великобритания выступила против строительства гостиницы рядом с шотландской церковью в Иерусалиме

Посол Великобритании Саймон Уолтерс призвал мэрию Иерусалима отказаться от плана строительства отеля рядом с церковью Святого Андрея в Иерусалиме, заявляя, что это "задушит" жизнь общины и объект культа.

Дипломат опубликовал видео в соцсети Х накануне заседания иерусалимского комитета по планированию и строительству, на котором должны рассматриваться возражения против проекта возведения гостиницы на Гиват а-Танах, напротив стен Старого города и недалеко от гостиницы "Мамила".

Саймон Уолтерс напоминает о том, что церковь Святого Андрея (Сент-Эндрюс) является единственной шотландской церковью в Израиле. Он заявляет, что правительство Великобритании выступает против "агрессивного проекта" строительства отеля рядом с ней.

Шотландская церковь была построена напротив стен Старого города в 1929-1930 годах в память о шотландских солдатах, погибших в Палестине во время Первой мировой войны.