Ynet: журналист-фрилансер задержан по подозрению в контактах с иранской разведкой

Журналист-фрилансер, обладающий израильским журналистским удостоверением от государственного пресс-бюро, задержан полицией и ШАБАКом по подозрению в контактах с иностранными агентами. Как сообщает в понедельник, 9 февраля, Ynet, мировой суд Иерусалима освободил подозреваемого на ограничительных условиях.

Подозреваемый был задержан через несколько дней после того, как он самостоятельно обратился в киберотделение полиции и сообщил, что получал подозрительные обращения. Сам он вначале думал, что к нему обратились для помощи ультрарелигиозной общине. Журналист на допросе сообщил, что получает множество обращений от различных источников, и что он никогда не делал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность государства.

В частности, обратившиеся к нему просили сфотографировать определенную улицу, но он не отправил полученные фотографии, поскольку у него возникли сомнения. Его также просили сделать фотографии протестов ультраортодоксов против призыва в ЦАХАЛ за незначительную оплату.

Расследование в отношении журналиста продолжается. Его адвокат утверждает, что журналист стал жертвой обмана, и что он не совершал преступлений против безопасности Израиля.