x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 18:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 18:48
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Ynet: журналист-фрилансер задержан по подозрению в контактах с иранской разведкой

Расследование
Иран
шпионаж
время публикации: 09 февраля 2026 г., 17:32 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 18:22
Ynet: журналист-фрилансер задержан по подозрению в контактах с иранской разведкой
Пресс-служба полиции Израиля

Журналист-фрилансер, обладающий израильским журналистским удостоверением от государственного пресс-бюро, задержан полицией и ШАБАКом по подозрению в контактах с иностранными агентами. Как сообщает в понедельник, 9 февраля, Ynet, мировой суд Иерусалима освободил подозреваемого на ограничительных условиях.

Подозреваемый был задержан через несколько дней после того, как он самостоятельно обратился в киберотделение полиции и сообщил, что получал подозрительные обращения. Сам он вначале думал, что к нему обратились для помощи ультрарелигиозной общине. Журналист на допросе сообщил, что получает множество обращений от различных источников, и что он никогда не делал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность государства.

В частности, обратившиеся к нему просили сфотографировать определенную улицу, но он не отправил полученные фотографии, поскольку у него возникли сомнения. Его также просили сделать фотографии протестов ультраортодоксов против призыва в ЦАХАЛ за незначительную оплату.

Расследование в отношении журналиста продолжается. Его адвокат утверждает, что журналист стал жертвой обмана, и что он не совершал преступлений против безопасности Израиля.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 декабря 2025

Израильтянин Вадим Куприянов задержан по подозрению в сотрудничестве с иранской разведкой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 декабря 2025

В Израиле арестован гражданин РФ, подозреваемый в выполнении заданий иранской разведки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 декабря 2025

В Ашкелоне задержан израильтянин, подозреваемый в связях с иранской разведкой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 ноября 2025

Подано обвинение против жителя Беэр-Шевы, работавшего на иранскую разведку