4-е шоссе перекрыто из-за акции протеста "харедим", есть сообщения о беспорядках
время публикации: 09 февраля 2026 г., 16:59 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 16:59
Полиция объявила незаконной акцию протеста представителей ультрарелиозных движений, которая началась в послеобеденные часы на 4-м шоссе между Бней-Браком и Рамат-Ганом. Участники акции протеста перегородили шоссе для движения транспорта.
На месте вспыхнули столкновения между демонстрантами и сотрудниками полиции, которые пытались освободить проезжую часть.
В связи с акцией протеста были перекрыты участки 4-го шоссе с развязки Алон Шефель до Эм а-Мошавот в обоих направлениях, улица Жаботински перекрыта в направлении Петах-Тиквы.
Поводом для демонстрации стал арест ультрарелигиозного уклониста от призыва в Офакиме.
