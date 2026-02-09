x
Израиль

4-е шоссе перекрыто из-за акции протеста "харедим", есть сообщения о беспорядках

Акции протеста
Призыв ультраортодоксов
Харедим
время публикации: 09 февраля 2026 г., 16:59 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 16:59
4-е шоссе перекрыто из-за акции протеста "харедим", есть сообщения о беспорядках
David Cohen/Flash90

Полиция объявила незаконной акцию протеста представителей ультрарелиозных движений, которая началась в послеобеденные часы на 4-м шоссе между Бней-Браком и Рамат-Ганом. Участники акции протеста перегородили шоссе для движения транспорта.

На месте вспыхнули столкновения между демонстрантами и сотрудниками полиции, которые пытались освободить проезжую часть.

В связи с акцией протеста были перекрыты участки 4-го шоссе с развязки Алон Шефель до Эм а-Мошавот в обоих направлениях, улица Жаботински перекрыта в направлении Петах-Тиквы.

Поводом для демонстрации стал арест ультрарелигиозного уклониста от призыва в Офакиме.

