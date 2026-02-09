Изменена главная страница сайта Newsru.co.il: что нового

В дизайне сайта Newsru.co.il произошли некоторые изменения, которые, на наш взгляд, помогут точнее представлять новостную картину дня и сделают более удобной навигацию.

Основные изменения для читателей таковы: 1) в верхней части главной страницы теперь будут показываться четыре материала, а не три – как было до недавнего времени; 2) в деск-версии на главной странице в два столбца будут показываться иллюстрированные заголовки последних новостей, при этом в версии для мобильных устройств новости будут по-прежнему показываться в один столбец; 3) сокращается вертикальный размер сайта.

Следует подчеркнуть, что изменения касаются только главной страницы сайта. Страницы разделов, в том числе страница "Все новости", остаются неизменными.

Если кому-то нововведения покажутся неудобными, для возвращения к старому привычному дизайну при просмотре сайта на экране компьютера можно будет воспользоваться соответствующей кнопкой перехода ("К классической версии). Потом всегда можно будет вернуться к "новой версии", нажав на нужную кнопку.

Дизайн приложений под Android и iOs не меняется.

Благодарим читателей за внимание к сайту Newsru.co.il.