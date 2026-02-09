Вспышка коклюша в Кейсарии: заболели несколько малышей в двух детских садах

В двух детских садах Кейсарии у четырех малышей диагностировали коклюш. Поскольку заболевание считается крайне заразным и потенциально опасным, примерно 60 детей, контактировавших с заболевшими, направлены на получение профилактического лечения антибиотиками.

Как сообщает mako.co.il, минздрав обратился к родителям посещающих детские сады малышей с призывом соблюдать меры предосторожности: прежде всего, необходимо проверить статус вакцицинации ребенка – вакцина от коклюша входит в перечень стандартной вакцинации в Израиле, эта вакцина безопасна и эффективна.

Тем не менее, коклюшем могут заразиться непривитые члены семьи, особенно тяжело болезнь протекает у малышей до года, и может привести к смерти младенца. В последние годы в Израиле наблюдается рост заболеваемости коклюшем – это связано и с повышением уровня осведомленности, что увеличивает количество диагностированных случаев, но и отсутствие вакцинации среди взрослых, особенно в некоторых группах населения, дает себя знать.

Коклюш – очень заразное заболевание: почти каждый, кто находится рядом с больным и не привит должным образом, может заразиться. Передача происходит при тесном контакте через капли слюны, которые разлетаются при кашле, либо через контакт рук с такими выделениями.