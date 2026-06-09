ЦАХАЛ нанес удар по главному штабу морской полиции ХАМАСа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что 7 июня в районе Хан-Юниса силы ЦАХАЛа атаковали главный штаб морской полиции террористической организации ХАМАС. Этот штаб использовался для подготовки терактов против сил ЦАХАЛа и израильтян.

В результате удара были ликвидированы несколько находившихся внутри террористов, в том числе Исмаил аль-Лахам – командир подразделения боевого крыла ХАМАСа.

Морская полиция в секторе Газы подчиняется боевому крылу ХАМАСа и занимается координацией террористической деятельности. В атакованном штабе предпринимались попытки восстановления и усиления военного потенциала группировки с использованием инфраструктуры, выдаваемой за гражданскую.

Кроме того, на прошлой неделе на юге сектора Газы ЦАХАЛ уничтожил три склада оружия ХАМАСа, предназначавшегося для атак на израильские силы.

После рассылки предварительных предупреждений населению, ЦАХАЛ зафиксировал нескольких террористов ХАМАСа, которые пытались вывезти оружие на автомобилях, а атаковал их. После атаки на складах были зафиксированы вторичные детонации.