Минпрос объявил новые даты экзаменов на аттестат зрелости, отмененных из-за иранских ракет

Министерство просвещения Израиля определилось с новыми датами для экзаменов на аттестат зрелости, которые должны были состояться 8-9 июня, но были отменены из-за ракетных обстрелов из Ирана.

Экзамен по биологии перенесен на 25 июня. Поскольку в тот же день проходят экзамены по другим предметам, действуют следующие правила: учащиеся, записанные одновременно на биологию и информатику или социологию, сдадут биологию 25 июня, а информатика или социология для них сдвигается на 29 июня. Учащиеся, у которых биология совпадает с другим предметом, по второму предмету получат общую оценку на основании внутришкольной аттестации без дополнительного экзамена.

Лабораторный экзамен по физике перенесен на четверг 18 июня. Учащиеся из арабского сектора, записанные также на экзамен по истории в тот же день, получат за лабораторную по физике внутреннюю оценку.

Обществоведение - для учащихся экзамен будет отменен и общая оценка будет выставлена на основании внутришкольной аттестации. Экстерны, а также пересдающие и повышающие оценку сдадут экзамен в штатный срок, 11 июня.

Экзамен по теории вождения для школьников перенесён на 10 июня.

Экзамены по английскому и ивриту для арабов и друзов перенесены примерно на две недели, на 24 июня.