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Израиль

На юге сектора Газы ликвидированы двое террористов "Исламского джихада"

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Исламский джихад
время публикации: 09 июня 2026 г., 13:49 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 13:53
На юге сектора Газы ликвидированы двое террористов "Исламского джихада"
Ali Hassan/Flash90

На юге сектора Газы силы ЦАХАЛа ликвидировали двух боевиков террористической организации "Исламский джихад".

В ходе атаки были уничтожены Ияд Мохаммад Абд аль-Азиз Нафаль, командир спецподразделения "Нухба", и Ахмад Абд аль-Хамид Хамад Маруф, командир отряда "Исламского джихада", осуществлявшего ракетные обстрелы израильские территории.

Оба боевика планировали теракты против сил ЦАХАЛа.

Израиль
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