На юге сектора Газы ликвидированы двое террористов "Исламского джихада"
время публикации: 09 июня 2026 г., 13:49 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 13:53
На юге сектора Газы силы ЦАХАЛа ликвидировали двух боевиков террористической организации "Исламский джихад".
В ходе атаки были уничтожены Ияд Мохаммад Абд аль-Азиз Нафаль, командир спецподразделения "Нухба", и Ахмад Абд аль-Хамид Хамад Маруф, командир отряда "Исламского джихада", осуществлявшего ракетные обстрелы израильские территории.
Оба боевика планировали теракты против сил ЦАХАЛа.