Хендель официально избран лидером партии "Милуимниким"

Бывший министр связи Йоаз Хендель официально избран главой партии "Милуимниким" перед выборами в Кнессет 26 созыва.

Одновременно опубликован список кандидатов на праймериз в предвыборный список . Голосование состоится 16 июня. Среди кандидатов Сандра Алон, мать Томера Керена, погибшего в бою а Ливане в 2024 году, Швут Раанан, одна из основательниц форма жен резервистов и Шломи Дамари, потерявший брата 7 октября 2023 года.

Ранее неоднократно сообщалось, что партия "Милуимниким" намерена заключить союз с одной из партий, также баллотирующихся в Кнессет и совместно пытаться преодолеть электоральный барьер.