x
09 июня 2026
|
последняя новость: 15:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июня 2026
|
09 июня 2026
|
последняя новость: 15:03
09 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Хендель официально избран лидером партии "Милуимниким"

Выборы 2026
время публикации: 09 июня 2026 г., 13:37 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 13:37
Хендель официально избран лидером партии "Милуимниким"
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывший министр связи Йоаз Хендель официально избран главой партии "Милуимниким" перед выборами в Кнессет 26 созыва.

Одновременно опубликован список кандидатов на праймериз в предвыборный список . Голосование состоится 16 июня. Среди кандидатов Сандра Алон, мать Томера Керена, погибшего в бою а Ливане в 2024 году, Швут Раанан, одна из основательниц форма жен резервистов и Шломи Дамари, потерявший брата 7 октября 2023 года.

Ранее неоднократно сообщалось, что партия "Милуимниким" намерена заключить союз с одной из партий, также баллотирующихся в Кнессет и совместно пытаться преодолеть электоральный барьер.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook