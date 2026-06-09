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Израиль

Хаим Сироткин, совершивший наезд на демонстрантов, приговорен к одному году тюрьмы

Судебные решения
время публикации: 09 июня 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 13:06
Хаим Сироткин, совершивший наезд на демонстрантов, приговорен к одному году тюрьмы
Avshalom Sassoni/Flash90

Тель-Авивский мировой суд приговорил 52-летнего футбольного тренера Хаима Сироткина, который совершил наезд на участников антиправительственной демонстрации, к одному году тюремного заключения и лишению водительских прав на 4 года.

Суд также обязал его выплатить компенсацию в размере 20 тысяч шекелей одной из пострадавших и по 4 тысячи шекелей еще четверым пострадавшим.

В судебном решении указано, что именно в тот момент, когда рядом не оказалось полицейского, предлагавшего скоординировать его движения и помочь выехать с перекрестка, Сироткин резко нажал на педаль акселератора и пересек перекресток. Согласно вердикту, он "продолжал движение более 10 секунд, прежде чем остановил свой автомобиль". В тексте приговора отмечается, что представленные улики не позволили с абсолютной уверенностью установить, почему именно он так поступил.

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Хаим Сироткин, совершивший наезд на демонстрантов, переведен под домашний арест