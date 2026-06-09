"Вы преследуете меня". Готлиб против Баарав-Миары

Комиссия Кнессета по регламенту продолжает рассмотрение просьбы депутата Тали Готлиб о наделении ее депутатским иммунитетом. Просьба последовала после того, как государственная прокуратура предъявила Готлиб обвинения.

Напомним, что депутат обвиняется в том, что разгласила имя и место работы спутника жизни Шикмы Бресслера, активистки протестов против юридической реформы. Он является сотрудником Общей службы безопасности (ШАБАК).

В ходе заседания депутат Готлиб крикнула юридическому советнику правительства Гали Баарав Миаре: "Вы преследуете меня". Готлиб также обвинила представителей государственной прокуратуры в том, что они действуют как "преступная группировка".

Юридический советник правительства со своей стороны заявила, что разглашение имени сотрудника ШАБАКа было не случайным, а спланированным и продуманным действием. Депутат Кнессета Ватури крикнул: "Вы думали то же самое, когда речь шла о "подразделении 100"? Вы не защитили бойцов".

Депутаты от партии ШАС также выступили с нападками на юридического советника правительства. "Вы преследуете тех, кто изучает Тору. Перестаньте это делать, перестаньте причинять зло матерям и обрекать на голод детей". В зале заседаний разразился скандал, и Баарав-Миара покинула помещение.