x
09 июня 2026
|
последняя новость: 13:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июня 2026
|
09 июня 2026
|
последняя новость: 13:22
09 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Вы преследуете меня". Готлиб против Баарав-Миары

Кнессет
Юрсоветник правительства
время публикации: 09 июня 2026 г., 12:49 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 12:52
"Вы преследуете меня". Готлиб против Баарав-Миары
Chaim Goldberg/FLASH90; Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по регламенту продолжает рассмотрение просьбы депутата Тали Готлиб о наделении ее депутатским иммунитетом. Просьба последовала после того, как государственная прокуратура предъявила Готлиб обвинения.

Напомним, что депутат обвиняется в том, что разгласила имя и место работы спутника жизни Шикмы Бресслера, активистки протестов против юридической реформы. Он является сотрудником Общей службы безопасности (ШАБАК).

В ходе заседания депутат Готлиб крикнула юридическому советнику правительства Гали Баарав Миаре: "Вы преследуете меня". Готлиб также обвинила представителей государственной прокуратуры в том, что они действуют как "преступная группировка".

Юридический советник правительства со своей стороны заявила, что разглашение имени сотрудника ШАБАКа было не случайным, а спланированным и продуманным действием. Депутат Кнессета Ватури крикнул: "Вы думали то же самое, когда речь шла о "подразделении 100"? Вы не защитили бойцов".

Депутаты от партии ШАС также выступили с нападками на юридического советника правительства. "Вы преследуете тех, кто изучает Тору. Перестаньте это делать, перестаньте причинять зло матерям и обрекать на голод детей". В зале заседаний разразился скандал, и Баарав-Миара покинула помещение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2026

Комиссия по расследованию и иммунитет Готлиб: чем занимается Кнессет под обстрелами