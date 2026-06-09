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Израиль

3-летняя девочка погибла в результате автомобильной аварии в городе Кирьят-Ата

Мада
время публикации: 09 июня 2026 г., 09:58 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 10:19
3-летняя девочка погибла в результате автомобильной аварии в городе Кирьят-Ата
Пресс-служба МАДА

Девочка погибла в результате автомобильной аварии в городе Кирьят-Ата. Ее имя разрешено к публикации, это 3-летняя Гефен Пория.

Бригада парамедиков МАДА, прибывшая на место происшествия, обнаружила ребенка в критическом состоянии, без пульса и дыхания. В ходе экстренной транспортировки ребенку проводились расширенные реанимационные мероприятия.

Девочка была доставлена в больницу РАМБАМ, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

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