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Израиль

Задержаны еще трое подозреваемых в проникновении в полицейский участок в Бейт-Шемеше

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 09 июня 2026 г., 10:29 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 10:48
Задержаны еще трое подозреваемых в проникновении в полицейский участок в Бейт-Шемеше
David Cohen/Flash90

Полиция задержала еще троих подозреваемых в проникновении на территорию полицейского участка в Бейт-Шемеше на прошлой неделе, когда толпа ультраортодоксов таким образом выражала свой протест против ареста уклониста.

В течение ночи сотрудники полиции провели обыски в домах задержанных жителей Бейт-Шемеша в возрасте 26, 46 и 56 лет.

Израиль
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