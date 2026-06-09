Задержаны еще трое подозреваемых в проникновении в полицейский участок в Бейт-Шемеше

Полиция задержала еще троих подозреваемых в проникновении на территорию полицейского участка в Бейт-Шемеше на прошлой неделе, когда толпа ультраортодоксов таким образом выражала свой протест против ареста уклониста.

В течение ночи сотрудники полиции провели обыски в домах задержанных жителей Бейт-Шемеша в возрасте 26, 46 и 56 лет.