Задержаны еще трое подозреваемых в проникновении в полицейский участок в Бейт-Шемеше
время публикации: 09 июня 2026 г., 10:29 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 10:48
Полиция задержала еще троих подозреваемых в проникновении на территорию полицейского участка в Бейт-Шемеше на прошлой неделе, когда толпа ультраортодоксов таким образом выражала свой протест против ареста уклониста.
В течение ночи сотрудники полиции провели обыски в домах задержанных жителей Бейт-Шемеша в возрасте 26, 46 и 56 лет.