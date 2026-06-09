Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в нарушении права на частную жизнь

Полиция обратилась к гражданам с просьбой о помощи в установлении личности подозреваемого в нарушении права на частную жизнь, совершенном недавно в Тель-Авиве.

Расследование ведется в отделении полиции "Лев Тель-Авив" округа Яркон. В правоохранительных органах сообщили, что в ходе расследования были получены материалы, позволяющие обратиться к гражданам за помощью в опознании подозреваемого, запечатленного на фотографии.

Всех, кто располагает информацией о личности подозреваемого или его местонахождении, просят обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение "Лев Тель-Авив" по телефону 03-7416444.