Полицейский и два офицера ЦАХАЛа подозреваются в покушении на убийство

Следственная группа отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), совместно со следователями полиции Израиля, задержала в понедельник, 8 июня, троих подозреваемых в причастности к покушению на убийство около месяца назад в Негеве.

Подозреваемые – сотрудник полиции Израиля и двое офицеров ЦАХАЛа, один из которых – в звании подполковника запаса, являются родственниками.

По версии следствия, покушение было заранее спланировано.

Во вторник подозреваемые были доставлены в мировой суд Беэр-Шевы, который продлил срок задержания полицейского на девять дней, а офицеров ЦАХАЛа – на три дня.