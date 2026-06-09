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Израиль

Полицейский и два офицера ЦАХАЛа подозреваются в покушении на убийство

ЦАХАЛ
Полиция
Криминал
Расследование
время публикации: 09 июня 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 15:03
Полицейский и два офицера ЦАХАЛа подозреваются в покушении на убийство
Пресс-служба полиции Израиля

Следственная группа отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), совместно со следователями полиции Израиля, задержала в понедельник, 8 июня, троих подозреваемых в причастности к покушению на убийство около месяца назад в Негеве.

Подозреваемые – сотрудник полиции Израиля и двое офицеров ЦАХАЛа, один из которых – в звании подполковника запаса, являются родственниками.

По версии следствия, покушение было заранее спланировано.

Во вторник подозреваемые были доставлены в мировой суд Беэр-Шевы, который продлил срок задержания полицейского на девять дней, а офицеров ЦАХАЛа – на три дня.

Израиль
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