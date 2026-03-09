Мэрия Хайфы отреагировала на инициативу минпроса, заявив, что не станет открывать учебные заведения
Мэрия Хайфы отреагировала на планы минпроса по постепенному возобновлению работы учебных заведений. Мэр города Йона Яхав заявил, что у него нет "ни малейшего желания подвергать риску детей, тех, кто развозит их по школам и детским садам, а также педагогов".
По словам мэра, в нынешних условиях открывать учебные заведения невозможно.
Отметим, что 9 марта министр просвещения Йоав Киш побеседовал в формате видеоконференции с десятками глав региональных и местных советов, а также с представителями местных органов власти.
В ходе беседы Киш представил своим собеседникам планы министерства по поводу постепенного возобновления работы израильских учебных заведений на фоне войны "Рычание льва".
Сообщалось, что вечером 9 марта служба тыла представит карту населенных пунктов, в которых возобновится учеба в защищенных помещениях. Йоав Киш отметил, что в любом случае, постепенное возобновление фронтального обучения в школах начнется не ранее 11 марта.