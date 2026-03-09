x
Израиль

Мэрия Хайфы отреагировала на инициативу минпроса, заявив, что не станет открывать учебные заведения

Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 16:59 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 16:59
Мэрия Хайфы отреагировала на инициативу минпроса, заявив, что не станет открывать учебные заведения
David Cohen/Flash90

Мэрия Хайфы отреагировала на планы минпроса по постепенному возобновлению работы учебных заведений. Мэр города Йона Яхав заявил, что у него нет "ни малейшего желания подвергать риску детей, тех, кто развозит их по школам и детским садам, а также педагогов".

По словам мэра, в нынешних условиях открывать учебные заведения невозможно.

Отметим, что 9 марта министр просвещения Йоав Киш побеседовал в формате видеоконференции с десятками глав региональных и местных советов, а также с представителями местных органов власти.

В ходе беседы Киш представил своим собеседникам планы министерства по поводу постепенного возобновления работы израильских учебных заведений на фоне войны "Рычание льва".

Сообщалось, что вечером 9 марта служба тыла представит карту населенных пунктов, в которых возобновится учеба в защищенных помещениях. Йоав Киш отметил, что в любом случае, постепенное возобновление фронтального обучения в школах начнется не ранее 11 марта.

