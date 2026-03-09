Министр просвещения сообщил о намерении возобновить занятия в школах

Министр просвещения Йоав Киш побеседовал в формате видео-конференции с десятками глав региональных и местных советов, а также с представителями местных органов власти.

В ходе беседы, Киш представил своим собеседникам планы министерства по поводу постепенного возобновления работы израильских учебных заведений на фоне войны "Рычанье льва".

Вечером 9 марта командование тылом представит карту населенных пунктов, в которых возобновится учеба в защищенных помещениях.

Йоав Киш отметил, что в любом случае, постепенное возобновление фронтального обучения в школах начнется не ранее 11 марта.