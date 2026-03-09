x
09 марта 2026
|
последняя новость: 13:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 13:48
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израильские университеты откладывают начало второго семестра

Война с Ираном
Университеты
время публикации: 09 марта 2026 г., 12:35 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 12:35
Израильские университеты откладывают начало второго семестра
Michael Giladi/Flash90

Совет ректоров университетов объявил, что в связи с чрезвычайной ситуацией начало второго семестра 2025/26 учебного года в высших учебных заведениях откладывается по меньшей мере до следующего воскресенья, 15 марта.

Тель-Авивский университет объявил о переносе начала семестра на период после пасхальных каникул, то есть на 12 апреля, чтобы дать как можно большему числу резервистов возможность пройти полный семестр.

В совете пояснили, что "решение было принято после серии консультаций с представителями студентов каждого университета с целью выработать учебный план, в наибольшей мере отвечающий потребностям конкретного учреждения".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook