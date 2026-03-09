x
$
Израиль

В ночь на понедельник МАДА оказала помощь 22 пострадавшим

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
Мада
время публикации: 09 марта 2026 г., 07:23 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 07:23
В ночь на понедельник МАДА оказала помощь 22 пострадавшим
Flash90

Пресс-служба службы скорой помощи МАДА сообщает, что в ночь с воскресенья на понедельник, 9 марта, медицинская помощь потребовалась 22 пострадавшим в различных районах страны.

В том числе один человек получил ранение средней степени тяжести от фрагментов перехваченной ракеты, и еще 21 получили травмы по пути в защищенное пространство или перенесли паническую атаку.

С начала войны с Ираном бригады МАДА оказали медицинскую помощь 709 пострадавшим.

В том числе 10 человек погибли, 3 получили тяжелые ранения, 8 – ранения средней степени тяжести и 127 – легкие ранения в результате ракетных обстрелов.

475 человек получили травмы по дороге в защищенное пространство

8 человек пострадали в ДТП, когда останавливались на обочине во время сирены.

78 перенесли панические атаки.

