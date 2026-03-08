Предварительные сообщения о падении ракет в центре Израиля, есть пострадавшие
время публикации: 08 марта 2026 г., 14:07 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 14:14
По сообщению экстренных служб, поступили сообщения о нескольких случаев падения ракет или обломков ракет в населенных пунктах в центре Израиля.
По предварительным данным МАДА, есть пострадавшие: один человек получил осколочные ранения средней степени тяжести в результате попадания ракеты в Петах-Тикве, сообщается о нескольких раненых легко.
МАДА сообщает о тяжело раненом мужчине в возрасте примерно 40 лет с осколочными ранениями, 25-летнем мужчине в состоянии средней степени тяжести и 56-летнем мужчине с легкими травмами.
Поступила также предварительная информация об обрушении здания в Гуш-Дане.