08 марта 2026
Израиль

Предварительные сообщения о падении ракет в центре Израиля, есть пострадавшие

время публикации: 08 марта 2026 г., 14:07 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 14:14
Пресс-служба МАДА

По сообщению экстренных служб, поступили сообщения о нескольких случаев падения ракет или обломков ракет в населенных пунктах в центре Израиля.

По предварительным данным МАДА, есть пострадавшие: один человек получил осколочные ранения средней степени тяжести в результате попадания ракеты в Петах-Тикве, сообщается о нескольких раненых легко.

МАДА сообщает о тяжело раненом мужчине в возрасте примерно 40 лет с осколочными ранениями, 25-летнем мужчине в состоянии средней степени тяжести и 56-летнем мужчине с легкими травмами.

Поступила также предварительная информация об обрушении здания в Гуш-Дане.

