Тревога на севере Израиля в связи угрозой атаки БПЛА
время публикации: 09 марта 2026 г., 16:29 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 16:29
В 16:27 сигналы тревоги в связи с угрозой атаки БПЛА прозвучали на "линии противостояния", недалеко от границы с Ливаном.
В 16:18 в Верхней Галилее была активирована система раннего предупреждения в связи с угрозой атаки беспилотника. Сигнал тревоги прозвучал в десятках населенных пунктов. Армия сообщила о перехвате двух беспилотников, запущенных из Ливана.