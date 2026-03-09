x
09 марта 2026
09 марта 2026
Израиль

Тревога на севере Израиля в связи угрозой атаки БПЛА

Цева адом
Беспилотники
время публикации: 09 марта 2026 г., 16:29 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 16:29
Тревога на севере Израиля в связи угрозой атаки БПЛА
Ayal Margolin/Flash90

В 16:27 сигналы тревоги в связи с угрозой атаки БПЛА прозвучали на "линии противостояния", недалеко от границы с Ливаном.

В 16:18 в Верхней Галилее была активирована система раннего предупреждения в связи с угрозой атаки беспилотника. Сигнал тревоги прозвучал в десятках населенных пунктов. Армия сообщила о перехвате двух беспилотников, запущенных из Ливана.

09 марта 2026

